Tuttosport | Dalla stella alle stalle

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Raffaele Amato
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TUTTOSPORT / Questi i titoli dedicati all’Inter dal quotidiano torinese:

DALLA STELLA ALLE STALLE

AGNELLI E CONTE: AMICI MAI PIU’
IL DIVORZIO LE ACCUSE GLI INSULTI

IL GIUDICE PUO’ PUNIRE LA SCENATA

Ma la stella rimarrà

E ICARDI INFIERISCE CON I LIKE E WANDA

INTER, ULTIMA CHIAMATA
SENZA SCUDETTO IL FLOP È TOTALE

VIDAL SUDA PER SFIDARE LA LAZIO

MA PER NON FALLIRE LUKAKU DEVE ESSERE FINALMENTE DECISIVO

LA PROCURA LO SENTIRÀ DA LUNEDÌ

ZHANG RIFLETTE SULL’OFFERTA

CORDOBA RIPARTE DA VENEZIA “MA L’INTER RESTA NEL CUORE”

 

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