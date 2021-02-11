Tuttosport | Dalla stella alle stalle

TUTTOSPORT / Questi i titoli dedicati all’Inter dal quotidiano torinese:
DALLA STELLA ALLE STALLE
AGNELLI E CONTE: AMICI MAI PIU’
IL DIVORZIO LE ACCUSE GLI INSULTI
IL GIUDICE PUO’ PUNIRE LA SCENATA
Ma la stella rimarrà
E ICARDI INFIERISCE CON I LIKE E WANDA
INTER, ULTIMA CHIAMATA
SENZA SCUDETTO IL FLOP È TOTALE
VIDAL SUDA PER SFIDARE LA LAZIO
MA PER NON FALLIRE LUKAKU DEVE ESSERE FINALMENTE DECISIVO
LA PROCURA LO SENTIRÀ DA LUNEDÌ
ZHANG RIFLETTE SULL’OFFERTA
CORDOBA RIPARTE DA VENEZIA “MA L’INTER RESTA NEL CUORE”