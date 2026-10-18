Inter, ora non può più essere un caso: le rimonte sono un’arma o un problema?

Inter, le rimonte sono un’arma o un problema? I nerazzurri anche contro il Bologna sono riusciti a ribaltare la gara. Ora è un tema.

Anche contro il Bologna l’Inter è riuscita a vincere la gara ribaltando lo svantaggio iniziale firmato da Pobega. Thuram, Carlos Augusto e Bonny hanno rimesso le cose a posto per i nerazzurri. Uno scenario che si è spesso visto in questa stagione.

Era successo contro il Napoli, contro l’Udinese, e anche contro la Roma in campionato che i nerazzurri passassero in svantaggio e riuscissero poi a spuntarla. Nei primi due casi riuscendo a vincere l’incontro, contro i giallorossi trovando comunque un pareggio.

Inter, la doppia faccia della rimonta

Se da un lato questo mostra certamente una grande forza mentale per la squadra, capace di reagire alla difficoltà e di uscire dalle situazione complicate della gara, riuscendo ad accendersi e a mettere sotto gli avversari proprio quando tutto sembrava perduto, dall’altro lato c’è una inclinazione che certamente non può passare inosservata.

Troppo spesso l’approccio di gara dei nerazzurri non è stato all’altezza di quello che veniva richiesto dall’incontro. I nerazzurri sono spesso apparsi superficiali e poco concentrati in avvio, lasciando spazio ad errori grossolani e venendo sorpresi dalla maggiore aggressività e convinzione degli avversari. Un aspetto che una squadra che come l’Inter punta a tutto non può certamente permettersi. Ecco perché se da un lato le rimonte sono certamente un segnale di forza e un aspetto sicuramente positivo per la squadra di Chivu che non si arrende, dall’altro può diventare un’arma a doppio taglio, se solo di fronte ad una situazione di difficoltà si scatena il vero potenziale dell’Inter. Anche perché, come dimostrato dalle gare di Champions contro Real Madrid e Club Brugge, non sempre la sterzata riesce con successo.