Inter, derby di mercato: sfida con la Juve per il centrocampista

Inter, si accende il derby di mercato: i nerazzurri e la Juventus su uno dei giovani più promettenti del nostro campionato.

Il centrocampo dell’Inter è certamente un reparto completo e ricco di soluzioni. Barella, Calhanoglu, Zielinski, Jones, Mkhitaryan, Sucic e Stankovic sono una mediana di enorme qualità. Eppure, nonostante questo, per la prossima stagione diverse situazioni continuano ad essere in bilico.

Mkhitaryan ha un contratto in scadenza, così come Calhanoglu su cui il discorso rinnovo è ancora aperto. Sucic ha attirato sirene di mercato, e Stankovic sin qui non ha trovato molto spazio. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se uno o più posti finissero con il liberarsi in vista della prossima stagione, e in questo caso in casa nerazzurra non vorrebbero farsi trovare impreparati.

In particolare, la dirigenza avrebbe messo sott’occhio uno dei giovani talenti più promettenti del nostro campionato.

Inter, sfida alla Juventus per Romano

Alessandro Romano si è imposto in questo avvio di stagione con la maglia del Cagliari, e ha conquistato non solo la maglia della nazionale italiana, ma anche le attenzioni dei grandi club. L’Inter, in particolare, sarebbe stata la prima squadra a chiedere informazioni ai sardi sul giocatore, forte dei buoni rapporti. Vorrebbe però prima capire quale sarà il futuro degli attuali giocatori in rosa prima di sferrare l’assalto definitivo.

Ad approfittarne potrebbe essere la Juventus, che invece sembra intenzionata già a Gennaio a provare a muovere passi decisivi per arrivare al calciatore. Difficilmente l’offerta da 20-25 milioni dei bianconeri potrebbe fare vacillare il Cagliari, che preferirebbe aspettare sino a fine stagione prima di sondare le opzioni e prendere ogni decisione sul futuro del giocatore.

Quel che è certo, però, è che Romano sembra destinato ad essere uno dei nomi caldi delle prossime sessioni di mercato, e sembra che l’Inter lo abbia messo in cima alla propria lista qualora dovessero liberarsi posti nel suo centrocampo. E’ lui l’obbiettivo numero uno per il reparto.