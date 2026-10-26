Inter, gli inizi in salita: i numeri dopo 11 partite

L’Inter ha subito per prima in 7 delle prime 11 partite. Tiri, gol nel finale e punti dopo lo svantaggio: i numeri dell’avvio di stagione di Chivu.

Inter, i numeri dei primi tempi: perché la squadra di Chivu parte sempre in salita

L’Inter ha subito per prima in sette delle undici partite giocate finora tra campionato e Champions League. Le rimonte hanno spesso nascosto il problema, ma i numeri dell’avvio di stagione raccontano una tendenza molto chiara.

Dopo il successo di Bologna anche InterLive si è chiesta se le rimonte siano un’arma o un problema. Proviamo a rispondere con i dati: le otto gare di Serie A e le tre di Champions League di questa stagione, per capire quanto sia profonda la tendenza e quanto sia invece solo una questione di percezione.

Sette volte su undici sotto per primi

In campionato l’Inter è andata in svantaggio per prima cinque volte su otto: contro Napoli, Udinese, Roma, Bologna e Fiorentina. In Champions League è successo con Real Madrid e Club Brugge. Soltanto contro Monza, Cagliari, Parma e Shakhtar i nerazzurri hanno sbloccato la partita o l’hanno decisa con il loro unico gol.

C’è poi un dettaglio che pesa più del semplice conteggio: il momento. In quattro occasioni il gol subito è arrivato entro il quindicesimo minuto: al 6′ a Roma, al 9′ con l’Udinese, al 10′ a Bologna e al 14′ a Madrid. Contro l’Udinese l’Inter era sotto 0-2 dopo 16 minuti, a Roma era 0-2 al 37′, mentre con il Napoli ha dovuto recuperare due gol incassati tra il 50′ e il 53′.

Il campionato perdona, l’Europa meno

Il dato più interessante riguarda ciò che accade dopo lo svantaggio. In Serie A, nelle cinque partite in cui ha subito per prima, l’Inter ha raccolto quattro vittorie e un pareggio, cioè 13 punti su 15: 3-2 al Napoli, 5-3 all’Udinese, 3-1 a Bologna, 2-1 alla Fiorentina e 2-2 a Roma. Nel complesso, in otto partite, i punti sono 22 su 24.

In Champions League, invece, lo stesso copione non ha pagato. A Madrid la rete nerazzurra è arrivata al 77′, quando i padroni di casa erano già avanti di due gol, e la partita è finita 1-2. Con il Brugge è andata ancora peggio: l’Inter ha pareggiato al 44′, è rimasta in corsa fino al 90′ e ha perso comunque 3-4. In Europa il margine d’errore è più stretto e l’avversario non sempre concede il tempo per rimediare. Sommando le due competizioni, nelle sette partite in cui ha subito per prima l’Inter ha conquistato 13 punti su 21.

I tiri dicono che la squadra c’è

Se ci si fermasse ai primi minuti si potrebbe pensare a una squadra in difficoltà, ma i dati sul resto della partita raccontano altro. L’Inter ha totalizzato 228 tiri contro i 116 degli avversari, esattamente il doppio, e ha tirato più dell’avversario in dieci partite su undici. L’unica eccezione è la gara con la Roma (14 tiri a 17). Il possesso palla, inoltre, non è mai sceso sotto il 50%.

Alcune partite sono emblematiche. Domenica 25 ottobre, contro la Fiorentina, i nerazzurri hanno tirato 30 volte contro 7, sono andati sotto al 65′ e hanno vinto 2-1 con due gol nel finale. Con il Brugge i tiri sono stati 27 contro 16 e la sconfitta è arrivata lo stesso. Il problema, allora, non sembra essere la produzione offensiva, ma la gestione di certi momenti: quelli in cui la squadra, pur dominando il gioco, concede il primo gol agli avversari.

Il finale come marchio di fabbrica

Un altro numero merita attenzione: 11 dei 28 gol segnati dall’Inter in stagione sono arrivati dal 76′ in poi, quasi il 40% del totale. Nello stesso arco di gara gli avversari hanno segnato soltanto due volte, su 16 reti subite. Il Napoli è stato battuto con i gol all’82’ e al 90′, la Roma è stata agganciata al 79′, il Bologna è stato chiuso all’83’.

Questo cambia la lettura della rimonta: una squadra che segna con tanta regolarità nel finale è, di solito, una squadra con profondità in panchina e con una condizione atletica che regge fino all’ultimo minuto. Resta però un’arma a doppio taglio, perché affidarsi al finale funziona in Serie A molto più che contro avversari come Real Madrid e Club Brugge.

Cosa aspettarsi adesso

Il calendario non concede tregua: mercoledì 28 ottobre la trasferta di Venezia, sabato 31 il derby con il Milan e martedì 3 novembre la sfida di Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord. Tre partite in sette giorni, in cui la squadra di Chivu dovrà dimostrare di poter alzare il ritmo fin dall’inizio, senza aspettare di essere sotto.

Il calcio moderno si legge sempre più attraverso i dati, e l’interesse per le statistiche non riguarda soltanto allenatori e tifosi: coinvolge anche gli operatori del gioco legale, che le utilizzano per analizzare le partite. Per chi è maggiorenne e vuole capire come i numeri del calcio entrano nel mondo delle scommesse regolamentate in Italia, un esempio è la sezione scommesse di Sportbet.

Nel frattempo, i numeri consegnano a Chivu un’indicazione semplice: la squadra produce, tira e segna, ma per smettere di inseguire deve imparare a difendersi meglio nei primi quindici minuti.