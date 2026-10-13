Inter – Bruges, che disastro: flop totale, si salvano solo Lautaro e Bonny

Sconfitta cocente dell’Inter a San Siro contro il Bruges in Champions League: le valutazioni dei calciatori nerazzurri.

Serata disastrosa per l’Inter a San Siro. I nerazzurri, lenti e poco incisivi, crollano sotto i colpi del Club Brugge. La tripletta di Tresoldi lancia la squadra belga, che firma anche la quarta rete con Vermant. Agli uomini di Chivu non basta la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Bonny, tra i pochi positivi della serata interista.

L’Inter porta a casa una prestazione colma di errori, sia in fase difensiva, come nelle situazioni dei gol, che in fase offensiva con diverse palle gol sprecate. Gli avversari vincono la partita giocando una gara praticamente perfetta tatticamente e tecnicamente. I giudizi, per i giocatori nerazzurri, sono in generale negativi.

Le pagelle

Martinez 4 L’errore del gol sul 2 a 1 è l’evento che indirizza il definitivo tracollo nerazzurro Bisseck 4,5 Anche lui fa acqua da tutte le parti Akanji 4,5 Soffre tantissimo l’avanzata belga Bastoni 5 Poco meglio dei compagni, ma è una magra consolazione. Diouf 5,5 Prova a fare qualcosa in avanti soprattutto nel primo tempo, dietro contribuisce ampiamente alle voragini lasciate. Barella 5 Impreciso, poco incisivo sia in fase offensiva che difensiva Calhanoglu 5,5 E’ il migliore a centrocampo, ma anche in questo caso è una magra consolazione. Zielinski 5 Nullo in fase difensiva, in avanti qualche buona palla che non a caso coincide con i momenti migliori della squadra e poco altro. Dimarco 4,5 Soffre tantissimo la fase difensiva del Bruges, anche in fase offensiva questa sera meno incisivo rispetto ai suoi standard. Thuram 5,5 si vede poco Lautaro 6,5 Segna due gol, ma ne sbaglia altrettanti

Esposito 6 Entra quando ormai l’atteggiamento generale è ormai compromesso, fa quel che può Sucic 5,5 Non riesce a cambiare volto al centrocampo Stankovic sv Spence 5 Entra in campo malissimo Bonny 6,5 Probabilmente il più incolpevole. Entra e prova a dare la scossa. Il suo gol è inutile