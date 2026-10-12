Inter-Club Brugge, le probabili formazioni: cosa cambia rispetto al Parma

Inter – Club Brugge, le probabili formazioni del match di Champions League dei nerazzurri di Cristian Chivu.

Dopo aver salutato la ripresa del campionato dopo la lunga sosta nazionali con una larga vittoria contro il Parma, sconfitto 3 a 0, l’Inter si prepara a tuffarsi anche in Champions League. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid all’esordio della massima competizione europea, l’Inter vuole finalmente iniziare a macinare punti importanti per la qualificazione alla fase eliminatoria.

Pwer raggiungere il risultato, Chivu ha in mente diversi cambiamenti rispetto al match contro gli emiliani. L’Inter sarà attesa da un tour de force nel mese di ottobre, con match praticamente ogni 3 giorni, senza considerare la stanchezza accumulata dai giocatori con le rispettive nazionali. Per questo sarà importante gestire le energie

Inter – Club Brugge, le probabili formazioni

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Chivu potrebbe puntare su importanti cambiamenti per la gara contro il Club Brugge, e decidere di effettuare addirittura cinque o sei cambi per la gara di Champions, anche in vista poi nel nuovo impegno in campionato il prossimo weekend.

In porta dovrebbe essere confermato Martinez, niente debutto quindi per Provedel. In difesa tornano Akanji e Bastoni, mentre verrà confermato Bisseck, che dopo l’esperimento da centrale tornerà nel suo ruolo di braccetto destro. A centrocampo Chivu si affiderà a Barella e Zielinski, che hanno rifiatato contro gli emiliani, la vera sorpresa potrebbe essere però la prima da titolare di Stankovic, che potrebbe convincere il tecnico a fare riposare Calhanoglu.

In avanti sarà il turno di Lautaro, dopo il turo di riposoavuto contro il Parma, mentre al suo fianco dovrebbe giocatr Marcus Thura. Chivu, insomma, studia le mosse per un ritorno europeo dell’Inter che sappia convincere quanto quelli ub Serie A.