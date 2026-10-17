Bologna – Inter, le pagelle: Carlos Augusto e Bonny danno la scossa

L’Inter vince 3 a 1 contro il Bologna. I nerazzurri vincono in rimonta al Dall’Ara. Thuram, Carlos Augusto e Bonny firmano la vittoria.

L’Inter dopo un avvio in salita riesce a carburare e a portare a casa una importante vittoria contro il Bologna. I nerazzurri passano in svantaggio dopo 10 minuti per la rete di Pobega, ma chiudono il primo tempo sull’1 a 1 grazie all’imperioso colpo di testa di Thuram al 44′.

Nella ripresa gli uomini di Chivu fanno di tutto per attaccare e ribaltare la gara. A dare la scossa è la panchina: Carlos Augusto e Bonny, subentrati, firmano i due gol che segnano il definitibo 3 a 1 e fanno ripartire i nerazzurro dopo il passo falso in Champions League.

Le pagelle

Martinez 6 Non può niente sul gol di Pobega, per il resto su fa trovare pronto quando trovato in causa in una serata che non vede particolari miracoli Bisseck 5,5 Il gol del Bologna è una collaborazione con Bisseck Akanji 6 La sua è una gara in crescendo. Complice l’uscita di piccoli, acquista sicurezza col passare dei minuti Bastoni 6 Prestazione senza particolari patemi, prova a rendersi pericoloso anche in avanti Luis Henrique 5 Colpevole nell’azione del gol del Bologna. In avanti non riesce ad incidere. Paradossalmente le cose migliori le fa proprio pochi istanti prima di essere sostituito. Troppo tardi, troppo poco Barella 6,5 Si riscopre assistman e in generale offre una prestazione di quantità Zielinski 6,5 Anche lui cresce nel corso della gara. Nel secondo tempo sale in cattedra, e come spesso avviene l’Inter cambia con lui Sucic 6 Il gol sbagliato è incredibile, ma porta comunque a casa la prestazione. Dimarco 5 Da lui ci si aspetta sempre di più, è anni luce lontano dal vero Dimarco Thuram 7 Il suo gol ha un peso specifico importantissimo. Gara da leader Pio Esposito 5,5 Fatica molto. Meno preciso del solito in appoggio alla manovra.

Carlos Augusto 7,5 E’ l’uomo più in forma della rosa nerazzurra in questo momento. Gol e assist anche stasera. MVP Bonny 7 Conferma le impressioni delle ultime gare: finalmente voglia e cattiveria, e un gol (e mezzo) che si aggiunge a tante cose buone Mkhitaryan 6,5 Ingresso in campo da professore. Dosato è ancora utilissimo Calhanoglu 6 Ordinaria amministrazione Diouf 6,5 Buon ingresso in campo, propositivo. Sua l’imbucata per Zielinski nel gol di Carlos Augusto