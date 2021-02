La posizione di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, sulla lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli è chiarissima. Le parole dell’ex numero uno del club nerazzurro

Non è bastato lo 0-0 dello ‘Stadium’ all’Inter di Antonio Conte per strappare il pass per la finale di Coppa Italia, in virtù del KO rimediato all’andata a San Siro. Una serata negativa che ha visto l’uscita dalla coppa dei nerazzurri ma anche il battibecco a distanza tra lo stesso allenatore meneghino e il suo ex presidente alla Juventus, Andrea Agnelli. Si è parlato tantissimo nel corso di questa settimana dell’acceso diverbio tra i due con il gesto di Conte e la risposta pesante a fine partite del patron bianconero che non le ha di certo mandate a dire. Uno scambio che denota un rapporto non proprio idilliaco tra le parti.

A commentare la ‘lite’ tra Conte e Agnelli ci ha pensato l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, che ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ ha evidenziato: “È una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus“.

Moratti ha quindi commentato le voci su un eventuale ritorno dicendo poi la sua anche sulla delicata situazione che vive Gennaro Gattuso in quel di Napoli: “Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi. Gattuso? Non conosco i rapporti tra lui e De Laurentiis, ma nutro simpatia, umanamente, per Rino. Dipende tutto dal rapporto, poi, tra l’allenatore e la squadra. Per un presidente – ha aggiunto – valutare un esonero è difficile da ogni punto di vista, sia umano che professionale. Fino a pochi giorni prima si parla di progetti, poi si cambia visione”.