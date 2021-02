Calciomercato Inter: indiscrezione clamorosa quella che vede Romelu Lukaku lontano dai nerazzurri. Ecco cosa potrebbe spingerlo a lasciare

Romelu Lukaku, a secco dopo la doppietta al Benevento sia contro la Fiorentina in campionato che contro la Juventus in Coppa Italia, non è nel suo momento migliore della stagione. Il centravanti belga sta faticando e l’Inter di Antonio Conte ha certamente bisogno del suo sostegno in fase realizzativa per lottare per lo scudetto fino all’ultimo respiro di una stagione a dir poco insolita causa Covid. L’attaccante, però, potrebbe clamorosamente lasciare la ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, De Carlo: Lukaku da Guardiola per 50 milioni”

Lapo De Carlo, giornalista di ‘Radio Nerazzurra’, ai microfoni della stessa ha svelato un clamoroso retroscena di mercato che vedrebbe protagonista proprio il numero 9 ex Manchester United. Ecco le sue parole:

“Ieri sono stato contattato da un conoscente che lavora per i quotidiani stranieri e mi ha rivelato che Guardiola vorrebbe Lukaku a fine stagione. La società inglese è disposta a investire una cifra molto importante per questi tempi. Se dovessero arrivare 40-50 milioni, l’Inter dovrebbe baciarsi i gomiti perché questi soldi non ti arrivano per nessuno. Mi è stato riportato che Pastorello, l’agente del giocatore, avrebbe strizzato un occhio al Manchester City, iniziando così a guardarsi intorno in questo vuoto di potere che c’è all’Inter. La mia paura non è di perderlo, ma quella che questa situazione possa influire nel corso della stagione e provocare distrazioni al giocatore e all’ambiente. Big Rom per ora sta facendo il suo e lo sta facendo in modo diligente e senza strafare”.