By

Le ultime news Inter mettono in evidenza Nicolò Barella tra presente e futuro, un futuro in nerazzurro con la fascia da capitano al braccio

Nel mirino dei top club europei, ma l’Inter non ha intenzione di privarsene nonostante le difficoltà economiche e societarie. Parliamo di Nicolò Barella, anima e polmoni della squadra allenata da Antonio Conte. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

Inter, Barella resta e diventa capitano

Stando a quanto riportato stamane da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club nerazzurro non solo non vuole cederlo, ma ha anche pronta per lui la fascia da capitano. Sarà il classe ’97 sardo, che oggi ha una valutazione che sfiora gli 80 milioni di euro, a raccogliere i gradi di capitano una volta che Handanovic smetterà o retrocederà al ruolo di riserva.