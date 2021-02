Nonostante un rinnovo praticamente quasi fatto con l’Inter, Mino Raiola potrebbe guardarsi intorno per trovare una nuova sistemazione a Stefan de Vrij, leader della difesa di Conte

Nelle ultime uscite l’Inter sembra aver finalmente ritrovato la grande solidità difensiva che ne aveva caratterizzato l’ultima stagione. Un Handanovic nuovamente senza incassare reti con una difesa a tre abilissima a ridurre al minimo le minacce verso la porta. Una situazione che passa inevitabilmente dalla leadership e dal talento di Stefan de Vrij, totem della difesa di Antonio Conte e fulcro dell’intero reparto. Capace di abbinare quantità, qualità, forza ed una grande esperienza, l’olandese ha saputo prendere per mano anche i compagni più giovani accompagnandoli ad una grande crescita. Vista la sua importanza l’Inter lavora da tempo al rinnovo contrattuale. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

C’è accordo verbale con l’agente Mino Raiola per il rinnovo di de Vrij fino al 2024 o 2025 con annesso aumento dello stipendio fino a circa 5 milioni di euro, ma i problemi economici e l’incertezza sul futuro societario frenano la famigerata fumata bianca e infiammano lo stesso potentissimo procuratore. Raiola infatti dal canto suo all’estero potrebbe essere a caccia di un nuovo club per il centrale olandese con annesso ingaggio superiore all’offerta dell’Inter per il prolungamento.

In questo senso va tenuto d’occhio in particolar modo il PSG, bisognoso di un centrale top da affiancare al brasiliano Marquinhos. I parigini nel caso potrebbero mettere sul piatto una cinquantina di milioni di euro che risulterebbero pura plusvalenza per l’Inter visto l’arrivo a Milano di de Vrij a parametro zero dalla Lazio. In alternativa i francesi penserebbero ad un’offerta cash sui 38 milioni con annessa contro partita tecnica per la compagine meneghina.