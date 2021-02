Associazione Italiana Arbitri: eletto il nuovo presidente che sostituirà Nicchi

Inter, è stato eletto oggi il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri: sarà Alfredo Trentalange una lunghissima carriera come direttore di gara con quasi 200 partite arbitrate in serie A e ben 70 nelle coppe europee, senza contare la gavetta nelle serie inferiori

INTER NUOVO PRESIDENTE AIA/ Si è svolta oggi all’Hotel Hilton di Rome Airport l’incontro dell’AIA, che doveva decidere l’elezione del nuovo presidente dei direttori di gara del calcio italico. La scelta è caduta su Alfredo Trentalange, che sarà così il nuovo presidente. E’ stata proprio l’Associazione Italiana Arbitri a dare la notizia dell’elezione del nuovo capo delle giacchette nere, che subentra a Marcello Nicchi che dopo quattro mandati, era arrivato al termine della sua presidenza ai vertici dei direttori di gara italiani.

Il nuovo responsabile ha alle sue spalle una lunghissima esperienza come arbitro, prima in serie C con 70 gare, poi in serie B 115 partite, quindi 197 incontri in serie A e ben 70 gare nelle coppe europee. Inoltre ha ricevuto il premio Giovanni Mauro, il massimo riconoscimento per un direttore di gara. Lo attende un difficile lavoro visto che, nonostante il Var, le polemiche, seppure inferiori rispetto all’avvento della tecnologia, non si sono del tutto placate.