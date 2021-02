Bomba dalla Spagna: scambio Joao Felix-Lautaro Martinez

Bomba dalla Spagna: scambio Joao Felix-Lautaro Martinez

Bomba dalla Spagna: secondo ‘Don Balon’, l’Atletico Madrid è pronto a sacrificare Joao Felix per avere Lautaro Martinez. Il portoghese non sembra trovarsi completamente a suo agio con Simeone e lo cederebbe per avere ‘Il Toro’, giocatore che probabilmente più si aggrada al suo modo di giocare. Secondo il portale, l’affare si può fare se l’argentino mostrasse la ferrea volontà per andare via e giocare per l’Atletico.

