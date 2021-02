Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Darian Males, talento svizzero di proprietà dei nerazzurri che nella prima parte di questa stagione ha militato nel Genoa

Si sta per concludere l’avventura in Serie A di Darian Males, attaccante svizzero di proprietà dell’Inter dalla scorsa estate ma che in questa prima parte di stagione ha militato nel Genoa in prestito collezionando però appena 23 minuti in Coppa Italia contro la Juventus.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, il 19enne elvetico torna in Patria. Per la precisione si trasferisce al Basilea sempre con la formula del prestito. L’operazione si chiuderà ufficialmente oggi, in contemporanea con la fine del mercato invernale svizzero.