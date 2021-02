Materazzi: ”Scudetto all’Inter. Conte sempre più interista”

Materazzi: ”Scudetto all’Inter. Conte sempre più interista”

A La Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi è stato intervistato ad una settimana dal derby di Milano: ”Bella vittoria contro la Lazio, la squadra è sempre più pronta per poter dire la sua sino in fondo in questo campionato. Segnale scudetto? Dipenderà da domenica… Ma questa squadra è costruita per lo Scudetto. E vincere uno scudetto con l’Inter vale più di cento stipendi. Conte? E’ sempre più interista, ne ho avuto la prova dopo ciò che è successo contro la Juventus. Inoltre, l’esultanza di Conte è un’ulteriore prova che sta diventando sempre più interista. Come finirà il derby? Sarà una partita che si deciderà sulle transizioni e sarà in bilico sino alla fine” ha concluso.

