Accostato spesso anche all’Inter, Sven Botman, sembra ormai pronto a lasciare il Lille al termine dell’attuale stagione. Svelate le cifre dell’affare

L’Inter continua a tenere d’occhio il mercato dei giovani con uno sguardo rivolto ai migliori talenti provenienti dal campionato francese. La Ligue 1 infatti nelle ultime stagioni sta offrendo nuove leve estremamente interessanti a cui anche le big di Serie A hanno attinto spesso e volentieri. Tra le compagini più intriganti c’è il Lille che dopo 25 giornate conduce la classifica del campionato transalpino anche grazie all’alto rendimento di calciatori come Renato Sanches, Yazici, Soumare, Bamba, Celik e Botman. In particolare quest’ultimo ha attirato l’attenzione di alcune società italiane. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sfuma l’erede di Handanovic | Accordo di massima

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Botman: accordo trovato

La prima società di Serie A ad interessarsi al difensore centrale olandese classe 2000 fu l’Udinese, ai tempi della militanza nell’Ajax. Alla fine il ragazzo finì al Lille, club col quale ha continuato a gonfie vele il proprio percorso di maturazione tanto da spostare su di se l’interesse a gennaio di Inter e Milan tra le altre. In vista dell’estate però il futuro di Botman sembra addirittura già scritto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta totale | Firma senza clausola

Stando a quanto sottolineato da ‘Canal Plus’ il Lille proprietario del cartellino, avrebbe già trovato l’accordo per la cessione del difensore olandese dalla prossima annata per la cifra di 40 milioni di euro che tramite bonus arriverebbero a 45. La testata transalpina non ha espressamente menzionato la società di destinazione ma i media francesi hanno ristretto il campo ad una tra cinque squadra. Nello specifico si tratta di Liverpool e Chelsea oltre agli spagnoli del Real Madrid all’estero e di Juventus e Inter per quanto riguarda la Serie A.