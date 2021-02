Calciomercato Inter: dalla Spagna giungono indiscrezioni davvero clamoroso sul futuro da nerazzurro di Achraf Hakimi. Tutti i dettagli

L’Inter rifiata dopo la bella vittoria raggiunta contro la Lazio, che ha regalato ai nerazzurri il primo posto in campionato aspettando il derby contro il Milan che, tra meno di una settimana, potrà dire molto sul percorso delle due rivali in Serie A. Oltre agli importanti impegni sportivi, comunque, i nerazzurri stanno vigili anche sul mercato dove l’attenzione dei top club per i giocatori della ‘Beneamata’ non mancano: il Real Madrid, ad esempio, vorrebbe puntare nuovamente su Achraf Hakimi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Hakimi via a zero: perché (non) è possibile

Achraf Hakimi potrebbe tornare al Real Madrid. Dalla Spagna giungono alcune indiscrezioni davvero scioccanti sul futuro dell’esterno marocchino. Secondo Eduardo Inda, che ne ha parlato a ‘El Chiringuito TV’, i ‘Blancos’ starebbero pensando di riportare a Madrid il giocatore nerazzurro. Il ‘DonDiario’, invece, fornisce qualche informazione in più. Secondo la redazione spagnola, Hakimi potrebbe lasciare la squadra di Antonio Conte a zero. Motivo? il mancato pagamento della prima rata del cartellino del talento classe 1998, come da accordo tra ‘Merengues’ e ‘Beneamata’ risalente a qualche mese fa.

Il ‘Biscione’, per questo, rischierebbe una maxi squalifica con tanto di esclusione dalle coppe europee. In più, secondo il portale iberico, lo stesso Real Madrid vorrebbe riprendersi Hakimi addirittura a zero. Trattativa, ovviamente, molto fantasiosa. L’Inter pagherà certamente la prima rata entro il 31 marzo. In secondo luogo, l’ex Borussia Dortmund difficilmente lascerà l’Inter dopo una sola stagione, tantomeno a zero.