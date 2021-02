L’Inter non molla Fekir: Sensi può essere la chiave

L’Inter non molla Fekir: Sensi può essere la chiave

L‘Inter non molla Fekir del Betis Siviglia. Il giocatore ex Lione continua ad essere un profilo molto seguito che piace particolarmente ai nerazzurri per il futuro. L’Interesse degli spagnolo per Sensi potrebbe tramutarsi in uno scambio che nei giorni scorsi era già stato affrontato dalla stampa spagnola. La concorrenza è folta: Real Madrid e Napoli sono anch’esse particolarmente interessate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio