Lukaku: “Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, ti servono attitudine e talento”

Inter, l’attaccante Romelu Lukaku ha voluto spiegare il segreto del suo successo girando un video su una Maserati Levante Trofeo. Il calciatore ha raccontato un fatto avvenuto quando giocava con gli under 19 e di una scommessa vinta con il suo allenatore

INTER LUKAKU ANEDDOTO/ Dopo la doppietta alla Lazio, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha girato un video sulla Maserati Levante Trofeo e ha raccontato un aneddoto riguardante l’inizio della sua carriera, quando giocava con gli under 19. Queste le sue dichiarazioni, che spiegano anche il segreto del suo successo: “Tutti giocano a calcio, ma non tutti hanno la possibilità di diventare il migliore per la propria generazione. Quando ero nell’Under 19 ho fatto una scommessa con il mio allenatore: gli dissi che prima di dicembre avrei segnato 25 gol. Non mi diede retta. Gli dissi che se avessi segnato quei 25 gol lui avrebbe dovuto cucinare pancake per tutti i giocatori che arrivavano coi minivan da tutta la nazione per allenarsi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, da Skriniar a Eriksen | Conte e i preconcetti degli altri