Salta Botman: il Lille lo cede per 45 milioni di euro

L’Inter vede sfumare un possibile obiettivo: come riferisce la stampa francese, il centrale olandese classe 2000 del Lille sarà ceduto in estate per circa 45 milioni di euro. Al momento non si conosce la destinazione finale ma sicuramente non sarà l’Inter, alle prese con diverse restrizioni che non permettono investimenti importanti. Su di lui è vivo l’interesse di Liverpool, Chelsea e Real Madrid.

