Ora Vidal rischia il posto: Eriksen sta (finalmente) scalando le gerarchie

Ora Vidal rischia il posto: Eriksen sta (finalmente) scalando le gerarchie

Christian Eriksen sta finalmente scalando le gerarchie del centrocampo nerazzurro. Come riferisce ‘Tuttosport’, la crescita del danese potrebbe significare molto per l’obiettivo scudetto e per il progetto tecnico che sta portando avanti Conte. Riproposto come mezz’ala sinistra al fianco di Brozovic e non al posto del croato, nella gara contro la Lazio ha dato prova di quantità e qualità mostrando una fiducia diversa rispetto al passato. E viste le difficoltà di Vidal, potrebbe essere proprio il cileno a rischiare il posto a favore dell’ex Tottenham, sul quale Conte spera in un immediato riscatto definitivo per dare quell’ulteriore qualità utile per il raggiungimento dello scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio