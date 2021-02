Le ultime news Inter si concentrano su Arturo Vidal, out nelle ultime due partite tra squalifica e infortunio al ginocchio

Vidal ci sarà o no nel derby scudetto col Milan di domenica prossima? Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile e portate alla ribalta da 'Gazzetta.it', molto probabilmente il cileno tornerà a disposizione di Antonio Conte per la stracittadina coi rossoneri valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A.

Inter, Vidal ha aumentato i carichi di lavoro: il cileno non vuole perdersi il derby

Come aggiunge la ‘rosea’, oggi il classe ’87 ha aumentato i carichi di lavoro proprio per farsi trovare pronto e convincere Conte e il suo staff ad ‘arruolarlo’ per il big match contro Ibrahimovic e compagni. L’ex Barcellona non vuole mancate a un appuntamento così importante per la stagione interista, dopo aver saltato le ultime due partite a causa di una contusione al ginocchio. Va detto, però, che con la Juventus in Coppa Italia non avrebbe potuto giocare comunque data la giornata di squalifica.