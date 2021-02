Caccia aperta ad un esterno sinistro in casa Inter dove oltre al solito Emerson Palmieri potrebbe presto esserci un ritorno di fiamma per un vecchio pallino

La prossima estate l’Inter potrebbe tornare alla carica per rinforzare le corsie esterne di centrocampo. Mentre a destra la forza, la velocità, la qualità e la freschezza atletica di Hakimi danno enormi garanzie per presente e futuro, lo stesso non si può dire a sinistra. Sul versante opposto infatti questa stagione ci sono state poche garanzie e prestazioni alterne da parte dei vari interpreti chiamati in causa da Antonio Conte. Young inizia a pagare lo scotto dell’età che avanza e non sembra essere ai livelli dello scorso anno, mentre Ivan Perisic resta una soluzione di emergenza viste le caratteristiche molto più offensive del croato, che ha dato il meglio da ala sinistra nel corso della sua carriera. Con Young quindi in scadenza inoltre Marotta potrebbero andare con decisione su un nuovo interprete. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Inter, BC Partners non molla | Ma Zhang ha in mente un’idea chiara

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo tentativo per Dzeko | Scambio due per uno

Calciomercato Inter, caccia al terzino: da Emerson a Gosens

Sono diversi i candidati possibili per la fascia sinistra dell’Inter che osserva con attenzione Italia ed estero. Conferme sul possibile ritorno di Federico Dimarco ma il giocatore del Verona esploso quest’anno ricoprirebbe il ruolo di alternativa. Per il posto di titolare occhio sempre a Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea, ma anche al possibile ritorno di fiamma per Robin Gosens dell‘Atalanta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Guardiola scatenato | 147 milioni per i gioielli di Conte

Con la dea l’Inter potrebbe puntare a chiudere l’affare sui 12-15 milioni di euro cash più un paio di contropartite. L’Atalanta dal canto suo può chiedere il giovane Pirola ora al Monza ma non sarà semplice arrivare a Gosens che piace anche alla Juventus e all’estero.