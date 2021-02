Non solo Romelu Lukaku nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola che potrebbe mettere gli occhi anche su un’altra stella dell’Inter. Maxi offerta per il belga e Bastoni

Dopo un breve periodo di stanca è tornato alla grande Romelu Lukaku, autore di due gol e un assist nella sfida vinta contro la Lazio in campionato. Un nuovo straordinario exploit per il gigante belga ora capocannoniere del torneo insieme a Cristiano Ronaldo, e sempre più leader offensivo dell’Inter di Antonio Conte. Big Rom dal suo arrivo a Milano è migliorato sotto tutti i punti di vista tanto da attirare fortemente anche l’interesse di alcuni grandi club europei. In particolare ci pensano dalla Premier League, dove ha già giocato nel recente passato con Manchester United, Chelsea, Everton e WBA, e dove ora è il City di Pep Guardiola a sperare di riportarlo in Inghilterra. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, non solo Lukaku: Guardiola punta Bastoni

Nell’ultimo periodo si è parlato parecchio dell’interessamento del Manchester City nei confronti di Lukaku che potrebbe così diventare uomo mercato per il club inglese. Guardiola però dal canto suo potrebbe fare un doppio tentativo con l’Inter coinvolgendo anche Alessandro Bastoni. Il giovante talento nerazzurro è diventato imprescindibile per Conte e ha ancora ampi margini di miglioramento.

Per qualità e caratteristiche piace però molto all’allenatore del City che predilige centrali abili con i piedi e nell’impostare l’azione, proprio come Bastoni. Per arrivare a entrambi gli inglesi potrebbero offrire qualcosa come 147 milioni di euro: 95 per Lukaku, 52 per Bastoni. Una maxi offerta in barba alla crisi finanziaria che attanaglia il calcio. I citizens però devono rinnovarsi, visto anche il probabile addio di Aguero che nei sogni di Guardiola potrebbe essere sostituito da Lukaku. Idem per la difesa dove Bastoni potrebbe essere il colpo a sorpresa.