Le ultime news Inter mettono in evidenza il tentativo da parte del gruppo Suning di tenersi la maggioranza del club nerazzurro. Ecco i dettagli

Addio di Suning all’Inter? Non è detto, stando almeno a ‘La Gazzetta dello Sport’. Per il quotidiano milanese il gruppo facente capo a Jindong Zhang non è del tutto convinto di cedere la maggioranza del club nerazzurro, peraltro la trattativa con Bc Partners fatica a decollare: secondo le ultime indiscrezioni permane una importante distanza tra domanda, circa 1 miliardo di euro, e offerta da 750-800 milioni debiti compresi. E quindi? A quanto pare gli Zhang trattano da un po’ di tempo con Bain Capital, un fondo di debiti che potrebbe garantire altri prestiti per arrivare più serenamente alla fine della stagione.

Inter, cessione o prestito: Suning al bivio. Servono subito 200-250 milioni

La situazione in casa Inter resta alquanto delicata. A breve serve qualcosa come 200-250 milioni di euro per rispettare tutte le scadenze, compreso il pagamento dell’ormai famosa prima rata del cartellino di Achraf Hakimi. Pena, l’esclusione dalle coppe europee… Se non dovesse arrivare una svolta immediata per la cessione, il gruppo Suning potrebbe davvero optare per la ‘soluzione’ prestito, che gli permetterebbe di superare il grosso momento di difficoltà e allo stesso tempo restare al timone dell’Inter.