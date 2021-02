Falcinelli: ”Stankovic un vincente. Lukaku impressionante”

A tuttomercatoweb, l’ex Sassuolo Falcinelli ha parlato del suo allenatore Stankovic in vista della gara contro il Milan: ”Noi vogliamo giocarcela, per noi e soprattutto per il mister è una gara particolare. Stankovic ci terrà molto a far bene e dare una mano all’Inter in vista del derby di domenica. Lui è uno che ci mette tutto se stesso per fare bene in ogni partita. Ibra o Lukaku? Lukaku è impressionante, ma anche Ibrahimovic non è da meno… Sono tutti e due fortissimi” ha concluso.

