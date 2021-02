Inter: l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato del match tra i nerazzurri e la Lazio finito 3-1 per la squadra di Conte

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria che tanto bene sta facendo in questa stagione, ha parlato in conferenza stampa spiegando che la Lazio sarà un avversario ostico da affrontare per i blucerchiati dato che è riuscita a metetre in difficoltà anche l’Inter. Non è mancato nemmeno un complimento per Romelu Lukaku:

“La Lazio è una squadra bella, quadrata e che gioca bene. Ho visto la gara contro l’Inter in cui si stava ben comportando, poi certo con un Romelu Lukaku così ha avuto ragione l’Inter ma mi ha impressionato. Non sarà per niente la gara d’andata mi aspetto tutt’altra partita. Sappiamo che soffriremo, c’è da fare una gara perfetta”.