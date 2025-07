Calciomercato Inter, Thuram nel mirino della Juve: vuole riunire i fratelli

L’attaccante dell’Inter, nella bufera per l’ormai celebre ‘like’ sui social, è il sogno proibito della grande rivale: fratelli in bianconero

Alle volte basta un’intervista, con la successiva replica e le inevitabili reazioni alla stessa, per ribaltare tutto. Per mettere in discussione un feeling, un’unità d’intenti, una complicità tecnica e non solo che nessuno, fino a qualche giorno fa, si era sognato di mettere in discussione.

L’antefatto è ormai noto. Lautaro Martinez, al termine della gara persa dall’Inter contro la Fluminense negli ottavi del Mondiale per Club, ha sparato a zero contro alcuni compagni, rei, a suo dire, di non esserci veramente con ‘la testa e con il cuore’ per la causa Inter.

Poi ha invitato il bersaglio delle sue critiche a togliere il disturbo se l’impegno non è congruo all’importanza e al prestigio della maglia indossata. Parole forti, che hanno successivamente trovato nelle parole di Marotta anche un volto e un nome: Hakan Calhanoglu. Il bomber argentino ce l’aveva proprio col turco.

L’ex centrocampista del Milan non ci ha messo molto a replicare al compagno, col quale pure sembrava esserci un naturale affiatamento che andasse ben oltre i 90′ di gioco.

“Lautaro? Le sue parole dividono e non uniscono. La storia ricorderà chi è rimasto in piedi e non chi ha alzato la voce. Il futuro? Vedremo. Mai detto di non essere felice qui, mai tradito questa maglia. Un vero leader non cerca colpevoli“, ha tuonato sui social il turco. Raccogliendo i ‘like’ non solo dell’ormai ex compagno Marko Arnautovic e della moglie di Simone Inzaghi, ma anche del gemello del gol. Proprio lui, Marcus Thuram. Tikus. Uno dei membri della letale Thu-La.

Marcus Thuram al centro della bufera: la Juve ci prova

Nonostante, come riferiscono le cronache odierne, un chiarimento telefonico – che però non sembra abbia prodotto granché – tra il Capitano nerazzurro e l’ex Bayer Leverkusen, la situazione in casa Inter resta esplosiva. E nel ciclone ci è finito anche, suo malgrado, l’attaccante francese fratello del centrocampista della Juve.

Sulla scia di un mercato, relativamente alle punte, che ha appena prodotto l’arrivo a Torino di un certo Jonathan David – grande colpo a zero del nuovo DG generale dei bianconeri Damien Comolli, i bianconeri hanno niziato a sondare il terreno anche per il figlio d’arte del grande Lilian.

Come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, la Juve ha fatto un sondaggio per Marcus Thuram: “Potrebbe essersi trattato anche di una semplice mossa per destabilizzare ulteriormente l’ambiente nerazzurro – ha aggiunto Maurizio Russo – ma resta il fatto che il numero 9 dell’Inter può vantare degli estimatori alla Continassa, a partire dal nuovo direttore generale Comolli”.

Ricordiamo che Thuram ha una clausola rescissoria da 85 milioni non indifferente da onorare, ma l’eventuale colpo sarebbe davvero un duro ko da digerire per tutti i tifosi nerazzurri, ora forse divisi tra l’amore per il Capitano e la riconoscenza per il francese, straordinario quantomeno nel primo anno e mezzo in nerazzurro.