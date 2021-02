Moratti: ”Addolorati per Bellugi, non lo dimenticheremo”

Moratti: ”Addolorati per Bellugi, non lo dimenticheremo”

Ai media italiani, Massimo Moratti ha parlato del derby e della scomparsa dell’ex Mauro Bellugi: “Provo grande dolore per l’uomo, per la famiglia e per il calciatore che si è distinto con la maglia dell’Inter. Nonostante il dramma che stava vivendo, stava cercando di superarlo con grande carattere e coraggio. Gli siamo stati vicino e non immaginavamo che potesse andarsene così presto. Non lo dimenticheremo mai. Derby? Preferisco non sbilanciarmi, ovviamente spero che l’Inter possa fare bene”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio