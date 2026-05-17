Inter, allarme Pio Esposito: “Bisognerà trovare una soluzione”

Il centravanti nerazzurro può dirsi soddisfatto per la sua prima stagione in Serie A, ma per il futuro le cose cambiano

Ancora un gol per poter arrivare in doppia cifra. Francesco Pio Esposito, che compirà 21 anni a fine giugno, non ha deluso le aspettative al suo primo anno all’Inter. Tornato dopo il prestito biennale in Serie B con lo Spezia, il centravanti nativo di Castellammare è stato fortemente voluto da mister Chivu che lo conosceva dai tempi della Primavera. Una volta sfumato Lookman, il tecnico rumeno non ha voluto nessun altro attaccante.

Nove presenze di cui cinque da titolare in dieci gare di Champions League. Trentatré gettoni in Serie A in trentasei giornate (la prima out per squalifica, l’ultima per infortunio) di cui quattordici dal primo minuto. Due partite da titolare e due da subentrato in Coppa Italia. Nove gol e sei assist: questo lo score fin qui di Pio Esposito. Numeri importanti che ne fanno già un punto fermo anche della Nazionale italiana.

Eppure, proprio in ottica Azzurra, c’è chi mette in dubbio l’opportunità di continuare la sua carriera in nerazzurro. Questo il monito dell’ex centravanti Roberto Pruzzo a Radio Radio: “Su Pio Esposito devono decidersi. Credo che fare la riserva all’Inter sia limitativo per la sua crescita. Bisognerà trovare una soluzione, perché un anno va bene, il secondo pure, ma poi dopo o sei o non sei titolare”.