Zenga ricorda Bellugi: “No Mauro no.. Riposa in pace”

Inter, la scomparsa inaspettata di Mauro Bellugi ha dato luogo ad una ridda di messaggi di cordoglio. Tra queste bellissime le parole dedicate all’ex giocatore sia dal cuore del tifoso nerazzurro che da un ex interista che prima di essere un campione aveva frequentato lui stesso quella curva

INTER CURVA NORD E ZENGA SU BELLUGI/ L’improvvisa e anche inaspettata scomparsa di Mauro Bellugi, visto la forza che l’ex calciatore aveva dimostrato dopo aver subito l’amputazione di entrambe le gambe, non se la sarebbe immaginata mai nessuno. L’ex giocatore è venuto a mancare nella giornata odierna a 71 anni, compiuti proprio lo scorso 9 febbraio. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio, c’è anche quello del cuore pulsante della tifoseria nerazzurra. Il sito ‘L’urlo della Nord’, ha voluto scrivere sul sito queste parole per ricordare l’ex giocatore: “Una notizia che schianta il Cuore. Mauro Bellugi se n’è andato. Un uomo come non ne nascono più. La Curva Nord piange questa lacerante scomparsa per il mondo Inter“.

