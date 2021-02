DIRETTA Serie A, derby Milan-Inter LIVE | La cronaca in tempo reale

La 23esima giornata di Serie A mette di fronte Milan e Inter nel derby dello stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter affronta il Milan nel derby di alta quota valido la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte vanno a caccia della quarta vittoria di fila per allungare in testa alla classifica. Dall’altro i rossoneri di Pioli hanno bisogno di un successo per operare il controsorpasso in vetta. E’ la terza stracittadina della stagione dopo i 2-1 per il Milan all’andata e per l’Inter in Coppa Italia. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.