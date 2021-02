Bergomi: ”Crescita costante e consapevolezze: l’Inter può vincere lo scudetto”

A Sky, Beppe Bergomi ha parlato della vittoria dell’Inter nel derby: “La squadra è cambiata grazie alla ritrovata forma di alcuni giocatori: in questo momento Eriksen e Perisic stanno dando ciò che si aspettava da loro dall’inizio della stagione. Il loro recupero sta dando qualcosa di diverso a questa squadra, inoltre la stessa è maturata, alterna fase difensiva ad aggressione feroce, ma soprattutto difende molto meglio rispetto all’inizio. Adesso sono tutti sul pezzo, sicuramente ha agevolato il poter lavorare durante la settimana e non solo pochi giorni con gli impegni relativi alle coppe. Ora la squadra è in netta crescita e in vantaggio negli scontri diretti, sono tutti consapevoli che quest’anno le cose possono finalmente andare per il verso giusto” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio