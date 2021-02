Sondaggi su Aguero: Marotta tenta il colpaccio a zero

Sondaggi su Aguero: Marotta tenta il colpaccio a zero

L’Inter torna su Aguero. Secondo ‘El Chiringuito’, i nerazzurri avrebbero effettuato un sondaggio sul bomber del City, in scadenza a giugno e dunque prelevabile a costo zero. Marotta e Ausilio avrebbero parlato con gli agenti per sondarne la disponibilità. Su di lui ci sono le big europee, pronte a svenarsi per prenderlo.

