L’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez non sembra ancora essersi sopito del tutto. I blaugrana sono prontissimi a tornare all’assalto

La domenica di pomeriggio di Serie A ha incoronato un grande protagonista: Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, insieme a Romelu Lukaku, è stato l’uomo copertina della 23/a giornata di campionato risultando a dir poco decisivo nel derby stravinto contro i rivali del Milan. Doppietta pesantissima per il ‘Toro’ che torna a fare la voce grossa proprio in un big match a tratti decisivo per le ambizioni nerazzurre. L’Inter infatti ha provato ad imbastire il primo tentativo di fuga in classifica e la ciliegina sulla torta di una gara perfetta è stata proprio la prova di un Lautaro pronto anche a tornare uomo mercato. La scorsa estate fu lungamente accostato al Barcellona prima di restare ancora a Milano, e la prossima sessione potrebbe vedere un nuovo tentativo da parte dei blaugrana. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lautaro nel mirino: doppio scambio col Barcellona

Dalla Spagna rilanciano l’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez che è stato l’obiettivo numero uno per Messi e soci dello scorso anno. Tutto sfumato o forse solo rinviato ad un anno di distanza. I blaugrana vivono un momento di crisi sotto tutti i punti di vista, a partire da quello economico-finanziario. I catalani non hanno budget, per questo potrebbe tentare di convincere l’Inter con uno scambio due per uno.

Il Barça proverebbe ad affondare il colpo per Martinez inserendo nell’affare anche i cartellini di Junior Firpo e Ousmane Dembele, entrambi accostati a più riprese al club meneghino. In particolare il terzino spagnolo è stato avvicinato in diverse circostanze all’Inter che non ha però mai gradito particolarmente il suo profilo. Nel totale i due sarebbero valutabili sui 105 milioni di euro, ma con una proposta del genere non ci sono speranze di trovare l’assenso dell’Inter per Lautaro.