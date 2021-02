La Fiorentina blinda Castrovilli: altro ostacolo importante per l’Inter

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina sta pensando di blindare Castrovilli per evitare che le big possano fiondarsi su di lui in estate. La viola lo valuta almeno 60 milioni di euro e il presidente Commisso vuole fargli sottoscrivere un nuovo contratto con allegato adeguamento del contratto; in questo caso, per l’Inter sarebbe difficile anche solo ipotizzare un mega scambio per averlo.

