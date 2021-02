Non solo Real Madrid: anche il Bayern Monaco su Lukaku

A Sky Sport, Karl-Heinze Rummenigge non ha nascosto il proprio apprezzamento per Lukaku: ”E’ bravo, lavora molto per la squadra e segna tanti gol e sa fare anche assist. E’ un giocatore che nel Bayern Monaco ci potrebbe stare, anche tecnicamente è un giocatore importante” ha detto. Non è da escludere che il bomber belga possa diventare l’obiettivo principale dei bavaresi se dovesse andare via Lewandowski: il bomber polacco, infatti, è da tempo nel mirino del City e del Real Madrid. In caso di offerta irrinunciabile, Lukaku potrebbe diventare l’obiettivo prioritario.

