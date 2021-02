Inter-Genoa, Collovati: ”Conte non può fallire ma è una gara ostica”

Inter-Genoa, Collovati: ”Conte non può fallire ma è una gara ostica”

A pianetagenoa1893.net, Fulvio Collovati ha parlato da doppio ex della sfida: ”Con Ballardini il Genoa è rinato, se il campionato fosse iniziato da quando è ritornato sulla panchina rossoblu ora il Genoa sarebbe sesto con la miglior difesa. Ballardini ha trasformato questa squadra, per questo dico che per l’Inter la partita è tutt’altro che facile. Certo, l’Inter è una squadra molto forte con una qualità superiore, però non penso che possa vincere ina maniera schiacciante. L’Inter ha le mani sullo scudetto, non credo che ci saranno ‘follie’ da qui in avanti” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio