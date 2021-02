Mata obiettivo a costo zero: Marotta fiuta il colpo

Mata obiettivo a costo zero: Marotta fiuta il colpo

Stando al ‘The Sun’, l’Inter sarebbe in lizza per prelevare Mata dal Manchester United a costo zero. In scadenza, lo spagnolo potrebbe sbarcare in Italia, dove Juventus e Roma sono le antagoniste principali dei nerazzurri. Classe 1988, potrebbe diventare l’innesto a sorpresa per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio