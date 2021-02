In casa Inter potrebbe tornare di moda una vecchia conoscenza come Alex Telles, flop per ora allo United. Soldi e scambio dall’Inghilterra

Le ultime uscite hanno restituito ad Antonio Conte un ottimo Ivan Perisic. L’esterno croato si è riconquistato la fiducia del tecnico salentino che gli ha restituito spazio e minuti importanti ripagati da grandi prestazioni come quella nel derby vinto contro il Milan. L’ex Bayern si sta adattando al meglio al ruolo ed è diventato il proprietario della corsia di sinistra inizialmente occupata da Ashley Young. Si tratta comunque di una soluzione d’emergenza viste le caratteristiche ben più offensive di Perisic che è stato per larghi tratti sul punto di partire la scorsa estate. La prossima finestra di mercato potrebbe infatti portare un nuovo terzino sinistro alla corte di Conte, capace di integrarsi al meglio nel ruolo. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, niente addio a zero: accordo in chiusura

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, doppio ritorno in nerazzurro: le ultime

Calciomercato Inter, rispunta l’ex Telles: l’offerta dello United

La suggestione potrebbe arrivare da Manchester con l’ex Alex Telles. Il terzino brasiliano ex Porto era arrivato allo United con ben altre aspettative, e non sta vivendo una stagione particolarmente fortunata. Un vero e proprio flop soprattutto in Premier League dove è sceso in campo appena 7 volte senza peraltro entusiasmare particolarmente. Telles ha infatti presto il posto a favore di Shaw e non è da escludere un addio a fine anno.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, talento in pericolo | Assalto dalla Premier

L’idea dei ‘Red Devils’ potrebbe consistere in un maxi affare che coinvolgerebbe anche Marcelo Brozovic. Il club inglese infatti mettere sul piatto il cartellino di Telles, valutato sui 20 milioni di euro, più un conguaglio da 30/32 milioni di euro per arrivare proprio al regista croato dell’Inter che ha trovato la sua dimensione davanti alla difesa di Conte. Brozovic con le sua caratteristiche fisiche, tecniche e di temperamento andrebbe ad innalzare la qualità complessiva del centrocampo a disposizione di Solskjaer al Manchester United.