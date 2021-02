Conferme su Mata: ”Giocatore molto forte, non sono sorpreso”

Stando alle ultimissime, ci sarebbe anche l’Inter su Juan Mata. Come vi avevamo anticipato ieri, il giocatore spagnolo andrà in scadenza e potrebbe sbarcare presto in Italia. Il classe ’88 è accostato anche a Juventus e Roma, come confermato in conferenza stampa dal tecnico Ole-Gunnar Solskjaer: “Non sono sorpreso che diverse squadre lo cercano, è un giocatore molto forte e un professionista notevole. Non escludo assolutamente che ci siano club di un certo spessore da mezza Europa che siano molto interessati a volerlo” ha concluso.

