Inter-Genoa, Criscito: ”Hakimi assenza pesante, sarebbe servita la moto!”

A Sky Sport, Criscito ha parlato della prossima sfida contro l’Inter: ”In passato sono stato cercato dai nerazzurro, dissi di no ma solo per amore verso il Genoa, volevo tornare a casa. Stiamo facendo molto bene da quando è tornato Ballardini, faremo la nostra partita. Mi piacerebbe vincere, contro l’Inter non ci sono mai riuscito. Assenza Hakimi? Molto pesante per loro, una fortuna per noi e per me: sarebbe servita la moto (ride, ndr)” ha concluso.

