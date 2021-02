Le ultime news Inter mettono in evidenza il nome di Stefano Sensi. Il centrocampista non sarà convocato da Conte per il match contro il Genoa

Stefano Sensi salta anche la sfida col Genoa in programma domenica al ‘Meazza’ alle ore 15 e valevole per la 24esima giornata di Serie A. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile, anche oggi il centrocampista umbro si è allenato a parte.

Alle prese con l’ennesimo guaio muscolare, il classe ’95 potrebbe tornare a disposizione di Conte, che domani non parlerà in conferenza stampa per le ben note vicende legate al Covid, per la gara col Parma fissata al ‘Tardini’ giovedì prossimo.