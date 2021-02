Balzaretti: “Pensavo che l’Inter vincesse il titolo con Conte già lo scorso anno”

Inter, l’ex difensore Federico Balzaretti ha voluto dare un’opinione sull’esito del campionato italiano e nello specifico sulla lotta scudetto. L’ex calciatore non ha dubbi sulla vittoria della squadra di Antonio Conte

INTER BALZARETTI DICHIARAZIONI/ L’ex calciatore ed ora commentatore per Dazn, invidiato per il fatto che spesso è in coppia con Diletta Leotta a dare le sue delucidazioni dal prato dello stadio dove si sta disputando la partita, Federico Balzaretti, è stato intervistato da Radio Deejay. Gli hanno chiesto un parere su come finirà la lotta scudetto e l’ex giocatore non ha avuto alcun dubbio sul risultato finale.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Secondo me per il campionato quest’anno non ce n’è. Pensavo che l’Inter vincesse il titolo con Conte già lo scorso anno, credo di essermi sbagliato di una sola stagione. Lo dico da inizio anno e continuo a pensarlo“. Mancano ancora 15 giornate al termine del campionato e dopo queste parole, qualche tifoso nerazzurro avrà fatto gli scongiuri.