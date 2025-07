Dall’Inter al Milan subito: rescinde e firma un triennale da 5 milioni netti

Alla fine, potrebbe succedere davvero e molto prima del previsto. Si parla di addio immediato. E ad approfittarne potrebbero essere i rossoneri

Come spesso accade, Inter e Milan guardano allo stesso obiettivo sul mercato. Ma con una differenza che potrebbe rivelarsi fondamentale. I nerazzurri non sono pronti a muoversi subito, ma solo a riparlarne per l’anno prossimo. Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, ha fretta di chiudere l’accordo già nelle prossime ore.

Come andrà a finire la storia fra la Juve e Dusan Vlahovic? Sembra che la rottura fra le parti sia definitiva. E, per ora, a rimetterci sono tutti. La Juve ci perde economicamente, a fronte dell’investimento fatto nel gennaio 2022 di più di 70 milioni. E degli stipendi, cresciuti spaventosamente nel tempo, arrivando oggi a toccare i 12 milioni netti annui. E ci rimette anche il serbo, a livello di reputazione.

Prima di arrivare in bianconera era considerato fra i giovani attaccanti più forti d’Europa. E ora rappresenta un affare costoso e probabilmente infruttuoso, per chiunque. Alla Juve lascerà un ricordo pessimo. I ragionieri del club guardandolo vedono solo un costo eccessivo, che fra ammortamento del cartellino e stipendio lordo, pesa circa 41 milioni di euro all’anno. I tifosi, invece, sono infastiditi da un attaccante che ha mai inciso come ci si aspettava e che ha sempre dato l’impressione di non impegnarsi.

Oggi il suo valore a bilancio è circa 20 milioni. La Juve ha provato a venderlo a quella cifra, senza trovare nemmeno uno straccio di squadra disposta a rischiare un simile investimento. Di conseguenza, ci sono due possibilità. O si mantiene l’ex Viola in rosa fino a giugno, per poi farlo uscire a zero. O lo si svincola subito, come chiede Vlahovic, perdendoci altri soldi, dato che l’attaccante si aspetta una buonuscita. Roba da 5 milioni, come minimo. Ma anche 10, se il procuratore del serbo saprà muoversi.

Si era parlato di Inter… Per l’immediato, l’affare appare però impossibile, a meno che il serbo non abbia intenzione di abbassarsi di parecchio lo stipendio. Più probabile invece che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, possa farsi avanti il Milan.

Vlahovic, si scalda la pista Milan

A Milano, Vlahovic ritroverebbe Allegri. L’allenatore con cui si è trovato meglio. Non benissimo, in realtà. Ma di certo fra i due c’è stata comprensione e reciproca stima. Rispetto allo scarsissimo livello di intesa che si è registrato con Motta e Tudor, quello tra Allegri e Vlahovic potrebbe quasi essere interpreta come un idillio. Inoltre i rossoneri sono a caccia di una prima punta e il serbo potrebbe essere l’uomo giusto.

Sappiamo che la dirigenza rossonera è da tempo è in contatto con l’entourage del serbo. Resta il problema dello stipendio. Il Milan potrebbe ora avanzare una proposta da 5 milioni netti, per un triennale più un anno a certe condizioni. Con la risoluzione consensuale del contratto con la Juve, il serbo a costo zero, e costerebbe al Milan meno di quello che potrebbero costare altri profili seguiti per l’attacco.

Pur consapevole del sacrificio economico, sembra che l’ex Fiorentina sarebbe felice di trasferirsi a Milano. Principalmente, perché ora il serbo ha bisogno di una squadra in cui essere protagonista. E il Milan potrebbe essere la piazza giusta. Allegri lo considera il profilo ideale per costruire un nuovo reparto avanzato (con Leao, nei panni di seconda punta).

Tutto passa quindi dalla decisione finale della Juve. Quanto a Vlahovic, se non vuole rinunciare ai suoi 12 milioni, dovrà per forza accordarsi con qualche club arabo. Se, invece, vuole restare in Europa dovrà abbassare le pretese. Alcuni esperti di mercato si dicono sicuri che a giorni la Juventus potrebbe offrire una buonuscita di 5 milioni al giocatore e 5 all’agente per facilitare la conclusione di questa storia. Se l’accordo si chiude, il Milan potrebbe annunciare l’affare entro fine luglio.