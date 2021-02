Marotta al lavoro: è caccia ai parametri zero, 5 nel mirino

Marotta al lavoro: è caccia ai parametri zero, 5 nel mirino

Come riferisce oggi ‘Tuttosport’, Marotta sarebbe già al lavoro per portare a Milano alcuni profili in scadenza di contratto. Il nome più gettonato è senza dubbio quello di Georginio Wijnaldum del Liverpool, per il quale si stanno muovendo anche Barcellona e PSG. Tra gli altri figurano anche Rui Silva, portiere portoghese del Granada che però ha già firmato col Betis; Maksimovic, centrale serbo del Napoli; Mustafi, jolly difensivo ex Sampdoria ora all’Arsenal; Mandi, altro difensore in forza al Betis Siviglia.

