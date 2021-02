Veloso: “Inter tricolore, Ronaldo si consolerà vincendo la classifica cannonieri”

Inter, il centrocampista del Verona Miguel Veloso ha voluto dare le sue delucidazioni sia sulla Champions League che sulla lotta scudetto. Le sue parole saranno piaciute molto sia ai suoi tifosi che anche ai tifosi della squadra di Antonio Conte

INTER VELOSO INTERVISTA/ Il centrocampista del Verona Miguel Veloso, che questa sera sfiderà la Juve allo stadio Bentegodi, è stato intervistato da Tuttosport. Il calciatore ha voluto dare la sua opinione sia sulla Champions League, che sulla lotta scudetto. Queste le sue prime dichiarazioni: “Auguro a Cristiano di riuscire a conquistarla anche con i bianconeri, ma almeno per quest’anno la vedo dura. A meno che Cristiano non azzecchi una serata magica delle sue. Sul fatto che diventerà il miglior bomber di tutti i tempi non ho dubbi: ci riuscirà al cento per cento. Il Porto è una squadra tosta nel Dna, proprio come il suo allenatore Sergio Conceiçao“. Gli hanno domandato come terminerà la gara di ritorno e lui ha spiegato: “Si qualificano i portoghesi. A prescindere da chi passa, è il Bayern la grande favorita: i tedeschi hanno un’intensità superiore a tutti e possono ripetere il trionfo del 2020″. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Per quanto riguarda la lotta scudetto, anche qui il calciatore non lascia molte possibilità alla squadra bianconera e ha detto: “Inter tricolore“, con “Cristiano re dei bomber”. Dopo queste affermazioni, sia i tifosi della squadra giallo-blu che gli altri, si aspettano sicuramente una bella prestazione questa sera del calciatore portoghese, magari con una rete.