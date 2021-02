La prossima estate potrebbe avvenire un importante effetto domino per quanto riguarda l’attacco. Lukaku nel mirino di un altro top club europeo

In casa Inter la stella più brillante è rappresentata sempre da Romelu Lukaku, centro di gravità permanente dell’attacco di Antonio Conte. Il gigante belga ha raggiunto la maturità calcistica proprio alla corte del tecnico salentino che spera di averlo al suo fianco ancora a lungo. L’ex United è probabilmente il miglior 9 in Italia, mentre al di fuori dei confini nazionali sono tutti ai piedi di Robert Lewandowski, reduce da un anno straordinario alla guida del suo Bayern Monaco. Il polacco però potrebbe anche lasciare il potente club teutonico a caccia di un nuovo tipo di avventura. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lukaku post Lewandowski: maxi scambio col Bayern

Dalla Germania prende piede l’idea di un possibile addio di Lewandowski al Bayern a fine stagione. Il polacco ha 33 anni e vorrebbe trasferirsi in un campionato più tranquillo firmando un contratto ancor più ricco dell’attuale. Non a caso si parla di MLS, che potrebbe rappresentare la chiusura giusta per il fenomeno del Bayern. I bavaresi dal canto loro in caso di divorzio dovrebbero andare a pescare un centravanti di primissimo livello, ed è qui che entrerebbe in scena Romelu Lukaku.

Karl Heinz Rummenigge ha già recentemente ammesso di stimare molto il belga dell’Inter tenendolo pubblicamente uno da Bayern. Per convincere la società di Suning, con la quale i rapporti sono rimasti ottimi nonostante il mancato riscatto di Perisic, i tedeschi potrebbero offrire sui 60 milioni di euro più l’ex Juve, Kinglsey Coman. Col francese stanno infatti riscontrando alcune difficoltà per quanto riguarda il rinnovo del contratto ora in scadenza nel 2023. Coman a livello tattico resta però da inquadrare nell’Inter di Conte, che per Lukaku in caso di addio vorrebbe solo una clamorosa proposta cash superiore ai 100 milioni.