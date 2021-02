DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Genoa | Segui la cronaca in tempo reale

La ventiquattresima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Genoa allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter riceve il Genoa in una gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono proseguire la striscia di quattro vittorie di fila per blindare il primo posto in classifica e mettere pressione sul Milan impegnato in serata con la Roma. Dall’altra i rossoblu di Ballardini puntano a stupire ancora ed allungare la serie di sette risultati utili consecutivi. All’andata finì 2-0 per i meneghini. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.