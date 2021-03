E’ uno degli intoccabili dell’Inter targata Antonio Conte saldamente in testa alla classifica, ma anche uno dei più corteggiati sul calciomercato. Pronti 60 milioni

L’Inter di Conte rimane saldamente in testa alla classifica dopo la netta vittoria col Genoa di ieri pomeriggio. In serata il Milan ha poi sconfitto la Roma all’Olimpico riducendo nuovamente il distacco a 4 punti, un vantaggio comunque non di poco conto per i nerazzurri che torneranno in campo giovedì prossimo al ‘Tardini’ per sfidare il Parma penultimo in classifica. A tal proposito, il tecnico interista ha annunciato che non farà turnover in vista della successiva gara casalinga contro l’Atalanta di Gasperini.

In Emilia, dunque, andrà in campo l’undici tipo. Certo di una maglia da titolare, a meno di clamorose sorprese, anche Alessandro Bastoni che è a tutti gli effetti uno degli intoccabili della capolista. Allo stesso tempo, però, uno dei calciatori nerazzurri più corteggiati sul calciomercato. All’elenco delle pretendenti si aggiunger pure il Manchester United, il quale secondo ‘Todofichajes.net’ sta preparando una proposta da ben 60 milioni di euro. Proposta clamorosa che, se dovesse essere confermata, potrebbe far davvero vacillare il club di viale della Liberazione, comunque ad oggi intenzionato a tenersi stretto (c’è un accordo di massima per il rinnovo fino al 2025) il classe ’99 nativo di Casalmaggiore.